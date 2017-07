Assassino confessa crime e é liberado

Segundo o delgado Sergio Lemos Nassur, o assassino foi formalmente indiciado pelo crime de homicídio e liberado porque não havia mais situação de flagrância

Assassino confesso de adolescente de 16 anos foi liberado após prestar depoimento à Polícia Civil, na tarde de segunda-feira, 10. Wellington dos Santos Ferreira, de 21 anos, matou a tiros ex-namorada e mãe de suas duas filhas Fernanda Marília da Silva.

De acordo com o delegado Sergio Lemos Nassur, Wellington foi formalmente indiciado pelo crime de homicídio e liberado porque não havia mais situação de flagrância. Ele explica que a apresentação espontânea faz pressupor que o acusado pretenda se apresentar para todos os atos do inquérito do processo. Ainda segundo o delegado, nada impede que a Justiça determine a prisão do criminoso a qualquer momento.

Homicídio

Fernanda foi assassinada na noite de domingo, 9, no bairro Indaiá, em Bertioga. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima separou-se de Wellington devido às brigas, que eram frequentes entre o casal. Ela, então, teria voltado à casa da mãe, onde aconteceu o crime.

Segundo apurado pela Polícia Militar, Wellington chegou à residência e pediu para pegar as filhas no colo. Primeiro ele pegou a mais velha e deu a volta por fora da casa, em seguida, levou a mais nova para a mãe da vítima. Após efetuar três tiros contra Fernanda, que estava sentada no sofá da sala, Wellington fugiu. A vítima foi socorrida pela mãe e levada até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Wellington já possuía passagem criminal.

Foto: Reprodução/Facebook

Leia mais: Mãe entrega filho à Justiça por homicídio no Indaiá

Jovem mata ex-companheira a tiros em Bertioga