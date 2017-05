Atleta bertioguense é campeão mundial no Jiu-Jitsu Sem Quimono

Guilherme Ricardo, 17, venceu a Submission Underground, competição realizada em São Carlos

O atleta de apenas 17 anos, Guilherme Ricardo da Silva Salomão, conquistou um feito nunca imaginado, no dia 29 de abril: o primeiro lugar no Mundial Natural de Submission Fight (lutas sem quimono). O jovem, da categoria pluma/adulto, participou da 4ª edição do evento realizado em São Carlos.

O estudante conquistou o mundial com apenas quatro meses de prática no jiu-jitsu. “Eu entrei na academia e vi que tinha a modalidade. Me interessei e comecei a lutar. Hoje quero me dedicar e fazer carreira no esporte”, afirmou Guilherme. Na luta final, ele venceu Fabio Augusto Batista, 18 anos, da Guego Team, de Sorocada.

Organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE), o evento dispensa o quimono e, em seu lugar, os atletas usam camiseta e bermudas ou shorts. As técnicas e golpes são os mesmos: estrangulamentos, pressão nas articulações, chaves de perna, pé ou de braço, sempre com o objetivo de obter superioridade no combate.

Guilherme conta que a modalidade é ainda mais difícil do que com quimono. “Com o quimono, você tem onde segurar e prender o adversário durante a luta”, explica o aluno do mestre Deny Marcus, da Academia Corpy. O jovem ainda reúne outras três lutas em seu currículo. No mesmo fim de semana do mundial, competiu a final do estadual de jiu-jitsu, no dia 30 de abril, em São Carlos, e ficou em 3º lugar. Ele também foi campeão sul-americano e obteve o 2º lugar no Paulista, competições realizadas em São Paulo.

Com o apoio da família e do vereador Matheus Rodrigues, Guilherme prepara-se para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo, a ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de maio, no Ginásio Mauro Pinheiro, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Marina Aguiar

Foto: Divulgação/ CBJJE