O atleta Uelson de Jesus, conhecido como ‘Bertioga’, conquistou o cinturão da categoria peso Galo, até 61 quilos, na 4ª etapa do campeonato Kings of the Beach, realizado no sábado, 10, no ginásio Vila Souza Atlético Clube, no Guarujá. O combate de MMA, contra o oponente Lander Silva, foi finalizado com o golpe de jiu-jítsu ‘guilhotina na montada’,no 1º round, em 4’49’’.

Para o campeão da noite, a maior dificuldade não foi o combate, mas a preparação para a competição. Uelson teve que emagrecer 16 quilos em apenas cinco semanas para chegar ao peso exigido na categoria.

O atleta recebeu uma bolsa para treinar por dois meses na academia Phuket Top Team, na ilha de Phuket, sudoeste da Tailândia. O lugar é conhecido por ser um dos maiores centros de treinamento de MMA e muay thai, ou thai boxing, como é chamado pelos tailandeses. Uelson precisa juntar R$ 20 mil até outubro para custear passagem, estadia e alimentação. Para isso, ele lançou a campanha Faça parte do meu sonho, que consiste em receber doações on-line. A contribuição pode ser feita pelo site https://www.vakinha.com.br/vaquinha/faca-parte-do-meu-sonho.

