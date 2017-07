Atleta guarujaense correrá 281km em Portugal

Cleide Marques será a única atleta brasileira a enfrentar o desafio solo feminino da Ultramarathon Beira Baixa Portugal, entre 27 e 30 desse mês

Os termômetros passam facilmente dos 40º, o calor é seco, sufocante, ardente! Este é o clima do mês de julho na região na qual será realizada a prova PT 281+ Ultramarathon Beira Baixa Portugal, uma das provas mais extremas do mundo, que acontece entre os dias 27 e 30 desse mês. Com percurso formado por muita subida e piso rústico, a corrida é feita de forma contínua, dia e noite, com partida de Penamacor e passagens pela Serra de Malcata; Monsanto e Penha Garcia; Idanha-a-Nova; Tejo internacional; Vila Velha de Ródão; Portas de Ródão; Oleiros, Trilhos dos Apalaches; e Proença-a-Nova, com final em Castelo Branco.

Uma atleta de Guarujá está pronta para enfrentar este grande desafio. A ultramaratonista Cleide Marques, 48 anos, é uma das três mulheres confirmadas para disputar a prova solo. As outras duas são Isabel Moleiro, de Portugal, e Gabriela Segovia, da Argentina. Nesta prova, os atletas correm sem equipe de apoio e contam apenas com as bases de apoio da organização da prova, dispostas a cada 35km, nas quais são servidos alimentos quentes e frios, água e isotônicos.

Sem patrocínio, apenas com o apoio de seus alunos, da CM Assessoria Esportiva, e amigos, Cleide Marques treina diariamente para se superar, como explica: “Faço muita rodagem em morros areão e areia batida e trilhas, sempre fechando a semana com ´longões´ de 40 a 50km; mais musculação funcional. Têm dias que treino duas vezes por dia, de manhã e à noite”. Ela garante que competirá para ganhar e já tem sua estratégia: “Nessa época do ano, é muito quente na região onde irá acontecer a prova, então vou focar na hidratação, me poupar durante o dia e correr mais à noite”.

A preparadora física começou a correr há 13 anos, como diz, para perder peso e ter qualidade de vida, mas foi conquistada pelo esporte e logo iniciou nas competições. Ela tem um histórico gradual de conquistas em provas de longos percursos; sua vitória recente foi na Ultramaratona Extremo Sul 226km, do Rio Grande do Sul ao Chui, em dezembro, quando foi campeã com o tempo de 37h19min.

Guarujá

Da redação

Foto: Divulgação/ Studio Maciel

Leia mais: São Paulo F.C. divulga resultado de pré-aprovados em avaliação