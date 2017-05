Atleta resgatado no final de semana passa bem

Entenda o caso

No último sábado, 29, Douglas Pinheiro, que é fuzileiro naval de Santarém, participava da Kopa King Off Paddle na Praia de Toque-Toque Pequeno e com problemas na sua embarcação acabou sendo levado pela correnteza para fora do percurso da prova. “Procurei manter a calma o tempo todo. Quando escureceu, eu tive que tomar uma decisão. Foi quando resolvi soltar o caiaque e nadar. Mas eu já não via quase nada. Então, só me restava nadar. Comecei a sentir muitas dores e cãibras e, a partir dali, só falava com Deus; pois achei mesmo que fosse morrer”, conta. Por volta das 18h, e ao término do evento, a organização percebeu que um dos participantes não havia voltado. Foi justamente neste momento que as equipes de resgate foram acionadas e passaram a fazer buscas pela região. De acordo com a Defesa Civil, que também participou das buscas, a vítima ficou à deriva por cerca de oito horas e só foi encontrado após um morador da praia que trabalhou de vigia no evento ter dito que ouviu gritos de socorro. Em minutos, a Defesa Civil chegou de lancha e efetivou o resgate do atleta, que foi levado ao Pronto Socorro de São Sebastião, onde passou por exames, ficou em observação e logo depois teve alta.

Foto: Marcos Bonelo/ PMSS