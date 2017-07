Atletas de Ilhabela conquistam vagas para Mundial de Downhill

O piloto Juninho Cruz venceu a categoria Master, enquanto a sua filha, Julia Freire, obteve a segunda colocação na categoria Elite feminina. Já na categoria Full Expert, Heitor Rodrigues conquistou o bronze

Três atletas de Ilhabela conquistaram vagas para o Mundial e Pan-Americano de Downhill que acontece na Europa em 2018. As vagas foram conquistadas pela classificação obtida no Campeonato Brasileiro de Downhill, realizada nos dias 22 e 23 em Minas Gerais.

O piloto Juninho Cruz venceu a categoria Master, enquanto a sua filha, Julia Freire, obteve a segunda colocação na categoria Elite feminina. Já na categoria Full Expert, Heitor Rodrigues conquistou o bronze. Os atletas destacaram-se entre os mais de 300 pilotos, de todo o Brasil, inclusive destaques do esporte que participaram do campeonato.

Juninho comentou que eles chegaram na quarta-feira e, desde então, treinaram diariamente para o circuito para familiarização com a pista. “Ficarmos focados nos treinos, treinamos juntos todos os dias, um ajudando o outro. A Julia teve alguns problemas com a roda da bike, mas resolvemos, e no domingo, dia da prova oficial, acabou dando tudo certo”.

Julia comentou que sua categoria foi muito disputada e contou com as melhores atletas dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. No sábado a jovem conquistou o terceiro lugar do pódio, mas no domingo, mesmo com alguns erros, conquistou a vaga para o Mundial. Disse ela: “Consegui melhorar o meu tempo, conquistando a segunda colocação na categoria feminina. Estou muito feliz em ser a vice-campeã brasileira de 2017. Estou ainda mais confiante e focada para os eventos que estão por vir”.

Os atletas recebem apoio da prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação.

Foto: Divulgação