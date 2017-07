Audiência pública sobre resíduos sólidos tem baixa participação em Bertioga

Promovido pela Agem, encontro terá sequência em São Vicente e Itanhaém

O panorama dos resíduos sólidos na região foi apresentado pela Agência Metropolitana da Baixada Santista (Agem), em audiência pública realizada no Sesc Bertioga, na noite de quarta-feira, 5. Cerca de 40 pessoas, entre representantes da Agem, técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), entidades e sociedade civil, compareceram ao local. A audiência integra a 2ª etapa do Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista – PRGIRS/BS -, que contempla encontros em três cidades da região (Bertioga, São Vicente e Itanhaém). A 1ª etapa consistiu em três micro-oficinas regionais realizadas nas cidades de Praia Grande, Guarujá e Peruíbe, no mês de junho.

Nessa etapa, o IPT, empresa contratada pela Agem para realizar estudos e análises na região, apresentou características da área, socioeconomia, mecanismos de compensação, diagnóstico de geração e gerenciamento de resíduos na região, legislação de cada município, tipos de resíduo e educação ambiental. O objetivo é coletar informações da sociedade civil para concluir o panorama e seguir para a terceira etapa. Entretanto, a baixa participação em Bertioga foi criticada pela advogada Cinthia Santos da Conceição, durante o encontro. “Não houve divulgação adequada. Não entendo como podem colher informações sem a presença da população”, reclamou. Todavia, a Agem explicou que divulgou nos principais jornais da região.

A próxima etapa trará o prognóstico, ou seja, possíveis soluções para depósito e gerenciamentos dos mais diversos tipos de resíduos. A pesquisadora do IPT Claudia Echevenguá Teixeira explica: “Nessa fase, nós vamos discutir critérios de agregação de municípios para identificação dos arranjos, áreas potencialmente favoráveis para tratamento e disposição, escolha de cenários e proposição de alternativas institucionais e tecnológicas”.

Para o diretor-executivo da Agem Hélio Hamilton Vieira Júnior, essa é uma oportunidade de aproximação da sociedade civil frente ao tema, para a solução dos resíduos sólidos na Baixada, e poderá auxiliar os municípios a executarem o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. “Os planos locais são uma exigência nacional. O plano surge no limite da impossibilidade de expansão da deposição dos resíduos sólidos da região, como o Sítio das Neves. Com os elementos alcançados através do nosso plano, os planos municipais poderão ter mais robustez, mais facilidade para ser realizados e encerrados”.

O Sítio das Neves, citado pelo diretor, é um aterro sanitário localizada na área continental de Santos, que recebe os resíduos de sete cidades da Baixada Santista e tem previsão de utilidade até 2020. A mobilização por parte da Agem encerra-se na 4ª etapa, quando haverá uma audiência pública geral com todos os municípios envolvidos, e será finalizado o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana. A próxima audiência pública ocorre nessa quinta-feira, 6, em São Vicente, e posteriormente, na sexta-feira, 7, em Itanhaém.

Marina Aguiar

Foto: JCN