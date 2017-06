Prefeitura realiza audiências públicas sobre Orçamento

PPA, LDO e LOA serão discutidas nesta quinta-feira, 22, em Vicente de Carvalho e na sexta-feira, 23, na Câmara de Guarujá

A prefeitura de Guarujá realiza nesta quinta, 22, e sexta-feira, 23, audiência pública referente à elaboração do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). As audiências visam promover o processo de Orçamento Participativo, com o envolvimento direto da população na discussão com o poder público, sobre das prioridades de investimentos no município para os próximos quatro anos.

Na quinta-feira, 22, a audiência será em Vicente de Carvalho, na Paróquia Nossa Senhora das Graças (rua Anchieta, 107), a partir das 18 horas. Já na sexta-feira, 23, as discussões serão realizadas na Câmara (avenida Leomil, 291 – Centro), também às 18 horas.

O assessor de Coordenação Governamental, Orivaldo Rampazo Neto, comenta que a participação popular é fundamental para ajudar na construção do planejamento. Disse ele: “O principal objetivo das audiências é que a sociedade participe efetivamente e aponte as prioridades nos vários setores como saúde, educação, segurança, entre outras, contribuindo com a administração para construir uma cidade melhor para todos”.

O Orçamento Participativo é um processo pelo qual a população decide, de forma direta, a aplicação de recursos em obras e serviços que serão executados pela administração municipal. Rampazo Neto finaliza: “Toda a população está convidada para conhecer o projeto de participação popular, dar sugestões e ajudar a melhorar a cidade”.

