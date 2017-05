Aulas de Judô no Caruara revelam talentos

De 85 alunos participantes, 30 já são federados e têm títulos e medalhas em copas Regionais e Campeonato Paulista de judô

Muito mais do que educar, melhorar a saúde e promover a interação, o esporte é uma ferramenta para revelar talentos. E isso é exatamente o que tem acontecido na escola de judô da Secretaria de Esportes, no Caruara, na área Continental de Santos.As aulas atendem 85 alunos. Desses, 30 já são federados e têm títulos e medalhas em copas Regionais e no Campeonato Paulista.

Um exemplo é a atleta Emanuella Ribeiro, 15 anos.Ela conquistou o terceiro lugar no Meeting Interestadual de Santa Catarina, em 2016. Também é bicampeã Paulista e da Copa São Paulo e tricampeã da Regional e Estadual. Ela lembra o início de sua trajetória: “Gostava muito de ficar na rua, mas como meu irmão estava nas aulas e viajava para competir, achei legal e resolvi começar. No início não tive bons resultados, mas isso me motivou a treinar mais e crescer no judô”.

A adolescente já tem planos para o futuro: “Pretendo ser faixa preta e ajudar os menores a entender que é bom praticar um esporte. Agradeço ao professor Tony Silva, que me ajudou muito e está sempre ao meu lado me motivando”.

De aluno a professor

Outro exemplo da escola de judô é David Walker, de 18 anos: “O judô mudou muita coisa na minha vida. Eu só queria saber de ficar na rua, mas passei a ter algo para me ocupar e tudo melhorou”.

Além das muitas conquistas no tatame, o faixa roxa tem um motivo a mais para comemorar, hoje é professor no Projeto Mais Educação, realizado na Escola Municipal Judoca Ricardo Sampaio, em Caruara.“Ser aluno é uma coisa, professor é outra. A responsabilidade é maior. Sei que eles vão se espelhar em mim como faço com o meu professor. Pretendo fazer faculdade de Educação Física e ter um futuro melhor”. David dá aulas com supervisão do professor Tony.

Bons resultados incentivam os jovens

Os bons resultados dos alunos de judô servem de incentivo, principalmente para os mais jovens. Paulo Ricardo Eller,9 anos, diz:“Gosto de fazer as aulas e de estar com os amigos. É muito legal poder disputar campeonatos e ganhar medalhas”.

Já Yasmim Barros, 12 anos, conseguiu mais que o objetivo inicial. “Comecei para perder peso. Consegui rapidamente. Viajei para competir, venci competições e conquistei medalhas. Isso é muito legal”.

Segundo o professor de judô Tony Silva, o principal objetivo é sempre o de tirar as crianças da rua, evitando contato com as drogas. “Mas além de trazê-las para o judô, estamos conseguindo grandes resultados”.

Para fazer parte deste time basta de idade a partir de cinco. Para se inscrever é preciso levar RG e comprovante de residência, duas fotos e atestado médico atualizado, na rua Xavante, 35, Caruara. As aulas são segundas, quartas e sextas das 18 às 21horas.

