Aulas de xadrez em Bertioga têm inscrições abertas

Com método diferenciado de aprendizagem, o curso de xadrez de Bertioga, realizado na Casa da Cultura, está com inscrições abertas. As aulas, que acontecem de terças e quintas, podem ser frequentadas por pessoas de todas as idades.

O método de ensinar os movimentos das peças com frases rimadas foi implantado pelo professor Danilo Pastoriza, para que os alunos entendam melhor os movimentos do jogo de estratégia. Para memorizar os movimentos eles só precisam das seguintes rimas: “Peão valente só anda pra frente”, “Torre reluz só anda em cruz”, “Cavalo que pira, um, dois vira”, “Bispo me diz só anda em x”, “Rei velhinho só anda devagar”, “Rainha, super-mulher só faz o que quer”.

Inicialmente, são ensinados os princípios básicos. As funções de cada uma são detalhadas posteriormente para, depois, colocar em prática no tabuleiro. Ao todo, o espaço foi ampliado recentemente e ficou mais aconchegante. O local possui nove mesas para as disputas do jogo.

Os interessados em participar das aulas devem procurar o professor Danilo Pastoriza, às terças e quintas, das 8h às 9h30 ou das 15h às 16h30. Para a inscrição é necessário apresentar cópia do RG, comprovante de residência e uma foto 3 x 4. A Casa da Cultura está instalada na avenida Tomé de Souza, 130, no Centro de Bertioga.

Foto: Diego Bachiéga