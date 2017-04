Fundo Social de Guarujá disponibiliza aulas gratuitas da prática milenar chinesa que traz benefícios para a mente e o corpo

O Fundo Social de Solidariedade de Guarujá, em parceria com o Centro de Atendimento da Terceira Idade (CATI), disponibiliza aulas gratuitas de tai chi chuan, a prática milenar chinesa que proporciona benefícios para a mente e o corpo. Atualmente são atendidas cerca de 80 pessoas e há vagas disponíveis.

Uma pesquisa de uma clinica médica nos Estados Unidos constatou que o tai chi chuan na terceira idade restaura o senso do equilíbrio evitando os tombos comuns nesta fase da vida. A professora da modalidade, Sonia Siqueira, explica: “É uma série de movimentos lentos e suaves que trazem benefícios para corpo e para alma. É bom pra quem tem problemas de coluna e musculares, pressão alta e também depressão”.

As aulas acontecem no jardim da sede do Fundo Social todas as terça e quintas-feiras, das 9h30 às 10h30. Os interessados podem procurar o Fundo Social de Guarujá, que fica na rua Cavalheiro Nami Jafet, 549, Centro.

Foto: Fábio Bueno/PMG