Aulas na rede estadual da Baixada Santista começam nesta quinta-feira, 2

Foto JCN/Arquivo

Mais de 112 mil alunos matriculados na rede estadual na região da Baixada Santista voltam às salas de aula, nesta quinta-feira, 2. O calendário é o mesmo nas 5 mil unidades da Secretaria da Educação. Hoje, foi a vez do retorno de professores e equipes pedagógicas. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação informou que neste ano, pela primeira vez, em todas as escolas de Ensino Fundamental e Médio, serão realizadas atividades de acolhimento. A proposta é dar boas-vindas aos novatos e aproximar classes e educadores.

A Secretaria também definiu para todo o mês de fevereiro um projeto de reforço. Em sala, durante o horário regular, professores trabalharão as habilidades e competências em Língua Portuguesa e Matemática, que precisam ser desenvolvidas ou ampliadas. Os pontos foram definidos com apoio dos resultados da avaliação de aprendizagem do 4º bimestre e do boletim do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de SP).

Ao longo do ano letivo, as unidades terão ainda autonomia para utilizar parte da aula regular para a aplicação de uma nova abordagem pedagógica e exercícios aos alunos com dificuldades. Para isso, os educadores devem reunir a classe em grupos formativos ou estações rotacionais.

Centros de Estudos de Línguas