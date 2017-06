Baile de Gala abre as comemorações do aniversário de Guarujá

Evento com show do Fábio Júnior é o ponto alto da programação de 83 anos de emancipação de Guarujá

Neste sábado, 24, Guarujá abre as comemorações dos 83 anos de emancipação político-administrativa com o Baile de Gala da cidade. A festa, organizada pelo Fundo de Social de Solidariedade, acontece às 21 horas, no Casa Grande Hotel (avenida Miguel Estéfano, 1001, Praia da Enseada) e terá toda a renda revertida em prol das ações do Fundo Social.

Para facilitar a chegada ao local, a Prefeitura disponibilizará a todos os convidados um bolsão de estacionamento na Praça Horácio Lafer, Praia da Enseada. De lá, uma van fará o transporte gratuitamente, até o Casa Grande Hotel. A festa terá um jantar dançante e os convidados vão curtir o show do cantor Fábio Junior, que promete emocionar o público com os sucessos: Alma Gêmea, Caça e Caçador, Só Você, além das músicas do novo trabalho, como, por exemplo: Tô Investindo Nessa História.

A segunda fase do evento vai ficar por conta da Banda Nova Era. No mercado desde 1996, a empresa é especializada em animação de festas e eventos.

Foto: Divulgação