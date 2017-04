Os ingressos para o baile custam a partir de R$30

Os músicos Belo e MC Livinho se reúnem no ‘Baile do Poderoso’, nesta quinta-feira, 20, véspera de feriado, na Titanium Music, em São Vicente. Além das atrações principais, o evento, que começa às 23 horas, conta com a presença dos MCs Don Juan, Pikachu e Moreno. Os ingressos custam de R$30 a R$300 e podem ser adquiridos pelo site Bilheteria Digital. A Titanium Music fica na avenida Antonio Emmerich, 1643.

Foto: Divulgação