Baixada recebe visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal

No ano em que a Igreja Católica celebra o centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima às crianças pastoras, a Baixada Santista receberá um presente especial: a visita da imagem peregrina, vinda do Santuário dedicado a Ela, em Portugal. Entre os dias 20 de junho e 13 de julho serão realizadas missas, terços, carreatas e eventos para marcar a passagem da Virgem.

A chegada, no dia 20, será marcada por uma grande festa. A imagem virá direto do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, para a entrada de Santos, no cruzamento das avenidas Martins Fontes e Nossa Senhora de Fátima, por volta de meio-dia. Na sequência, uma carreata passará pelas vias centrais da cidade, fará uma breve parada na frente da Santa Casa de Misericórdia e da Beneficência Portuguesa – dois dos maiores hospitais da região – e seguirá para a Catedral, onde permanecerá até a sexta, dia 23, quando começará, de fato, sua peregrinação pelas cidades de Santos, Guarujá e Cubatão.

O evento é realizado pela Diocese de Santos. O padre Claudenil Morais, pároco da Catedral, explica que essa é uma das imagens que deixa o santuário português em missão. A última vez que esteve em Santos foi em 2015. “A mensagem de Maria é muito bela e forte, de amor, compaixão e perdão. Após ser venerada em diversos países do Mundo, vamos recebê-la aqui com muito carinho. E a visita torna-se ainda mais representativa por esse ser o ano do centenário das aparições, poucos dias depois de os pastorinhos Jacinta e Francisco serem canonizados pelo Papa Francisco. Isso representa muito para a nossa fé”, pontuou.

O sacerdote detalha que as paróquias prepararão atividades específicas durante a passagem de Nossa Senhora de Fátima. A imagem deve seguir de uma comunidade a outra em pequenas carreatas.

Os fieis poderão conferir toda a programação nas fanpages do Facebook da Catedral de Santos (https://www.facebook.com/Catedraldiocesedesantos) e da Diocese (https://www.facebook.com/diocesedesantos).

