Banda da Costa abre Carnaval Solidário em Bertioga

O carnaval da Banda da Costa chega nesta segunda-feira, 27, para animar Bertioga. O bloco, já tradicional, tem 17 anos, e desfilará na avenida da praia. Os foliões que quiserem se unir a essa grande festa devem trocar 2 kg de alimentos (exceto sal e açúcar) pelos abadás (camisetas), nos postos de troca em diversos pontos da cidade.

O bloco terá concentração às 20 horas, na avenida Thomé de Souza, em frente à pista de skate João Carlos Ferreira Mathias dos Santos. O desfile seguirá pela avenida da praia, no sentido Centro, com o trio elétrico, e terminará na Tenda de Eventos, onde a festa continua com marchinhas e músicas da atualidade.

O samba-enredo continua o mesmo: uma coletânea de todos os anos de Banda da Costa. O samba Me Dá um Beijo na Boca, tema de 2012, traz a trajetória do presidente do Sistema Costa Norte de Comunicação, Ribas Zaidan. A letra é de Serginho Santa Cruz, e a música, de Bira Moreno e Noquinha, da Vai Vai.

Os postos de troca são os supermercados Krill, do Centro (av. Anchieta, 2300) e de Boraceia (Dr. Manoel Hypólito Rego, 775 – rodovia Rio-Santos); Supermercado Albatroz (rua Engenheiro José Sanches Ferrari, 220, no Jardim Vicente de Carvalho); e na sede da Rádio Praia FM (avenida 19 de Maio, 695 – salas 5 e 6).

O trio elétrico da Banda da Costa também arrecadou alimentos na Riviera de São Lourenço, no sábado, 25, e em Vicente de Carvalho, no domingo, 26. Nesta segunda-feira, 27, o trio passará pelo Indaiá arrecadando alimentos e distribuindo camisetas do bloco. Todos os alimentos arrecadados serão doados para entidades, como a Apae, e famílias carentes da cidade.

A Banda da Costa conta com o apoio do Supermercado Albatroz, Supermercado krill, Incorporadora Mare, Sabesp-Governo do Estado de São Paulo e prefeitura de Bertioga.

Escrito por Marina Aguiar

Foto: Dirceu Mathias/PMB