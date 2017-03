Garotos de Guarujá disputam concurso de rádio paulista e depende dos votos para a cobiçada vaga no palco do Lollapalooza

Cerca de dois anos após a banda Zimbra se apresentar numa edição do festival de música Lollapalooza, a Baixada Santista tem novamente a oportunidade de eleger mais uma representante para subir ao palco do festival, que acontece nos dias 25 e 26 deste mês, no Autódromo de Interlagos. Trata-se da guarujaense Los Volks, que ingressou no concurso Temos Vaga, da Rádio Rock 89FM, de São Paulo.

O concurso ainda está na primeira fase e o grupo precisa de votos para avançar, pois apenas os 50 artistas e bandas mais votados seguirão para avaliação da comissão julgadora. Para o vocalista e guitarrista do quarteto, Pablo Mello, o sonho fala mais alto, mesmo diante da alta concorrência: “Sempre acompanhei o ‘Lolla’ pela TV e vi muitos artistas que admiro tocarem lá. Por mais que tenhamos ciência a respeito da concorrência de alto nível que enfrentaremos neste concurso, é impossível deixar de sonhar e crer. Aquele tradicional ‘E se…’ sempre vem à mente”.

Caso vença o concurso, a Los Volks se apresentará no dia 25 de março, como a primeira banda do evento, abrindo para artistas renomados como Metallica, The XX, Criolo, Suricato, Cage The Elephant, entre outros.

É possível votar na Los Volks por meio do portal da Rádio Rock (http://www.radiorock.com.br/temosvagas/los-volks), logando via Facebook.

O grupo

A Los Volks é um grupo formado em Guarujá, em 2014, com influências que passeiam pelo indie, alternativo e pop/rock. A banda já ultrapassou dos 65k de streams no Spotify e recentemente lançou seu segundo EP, intitulado Luna, produzido por Lucas Real Fernandes, baterista de Jorge Ben Jor. Os músicos são Pablo Mello, Carolyn Areias, Vinícius de Souza e Isabella Araújo. Contatos pelo endereço eletrônico: bandalosvolks@gmail.com

Guarujá

Da redação

Foto: Flavia Damasio