Banda Marcial de Cubatão se apresenta em feira geek em São Paulo neste sábado

Entre as músicas, banda apresentará temas de Sacura Card Captor, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco e Harry Potter

A Banda Marcial de Cubatão se apresenta, neste sábado, 8, na maior feira geek do Brasil: Anime Friends, em São Paulo. No concerto são esperadas pelo menos 5 mil pessoas apaixonadas por temas de anime e do cinema. A programação acontece no Transamérica Expo Center (avenida Douto. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387), na Capital.

A experiência Anime in Concert entra na segunda edição com a participação da Banda Marcial. O setlist completo é surpresa, mas entre algumas musicas confirmadas estão temas de filmes e séries como Nanatsu no Taizai, Sacura Card Captor, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Shingeki no Kyojin, Harry Potter, RE: Zero e muitos outros.

O Anime Friends é o maior evento brasileiro deste segmento e reúne apresentações musicais, cosplays, salas temáticas e apresentações musicais. “É uma alegria muito grande levar nossa arte para as pessoas que curtem o Anime. É uma maneira de aproximar o nosso fazer cultural”, afirmou o maestro Alexandre Felipe Gomes, regente da Marcial.

Foto: Arquivo Secom/PMC