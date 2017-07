Banda Sinfônica de Cubatão participa do festival de inverno de Campos do Jordão

Apresentação aconteceu no domingo, 2, e lotou a Praça do Capivari, em Campos

No espaço mais charmoso de Campos do Jordão, no coração da cidade, a Sinfônica de Cubatão ecoou o som de seus metais, madeiras e percussão. Em uma apresentação emocionante, a Banda retornou ao Festival de Inverno de Campos do Jordão e, nesta 48ª edição, participou da tarde de apresentações de bandas importantes no país, como a Banda Sinfônica Jovem e a do Exército. O concerto aconteceu no domingo, 2, na Praça do Capivari.

A Sinfônica contou com a regência principal do maestro Rodrigo Vitta e dos regentes convidados Ulysses Damacena (regente-assistente) e Roberto Faria, fundador da Banda Sinfônica de Cubatão e, hoje, coordenador dos Grupos Artísticos da cidade.

A abertura ficou por conta de Paisagens Brasileiras nº 6 – Pantanal, composição do próprio Vitta. O programa incluiu Ride, de Samuel Hazo, Blue Shades, de Frank Ticheli e Olympica, de Jan Van der Roost. Tribute to Bach, de Roberto Farias, foi outra composição em destaque. A música noticia o desaparecimento do grande mestre do barroco Johan Sebastian Bach.

Em Sinfonia nº1 – O Senhor dos Anéis, de Johan de Meij, parte da saga descrita no livro de Tolskien foi interpretada pelos músicos da Sinfônica. E Clarinet Concert, de Artie Shaw, que contou com solo do instrumentista Alexandre Blume, que é o Spalla da Banda, levantou a plateia.

O maestro Vitta comemorou a apresentação e anunciou os próximos concertos.

“Estamos muito felizes em retornarmos a esse grande Festival no ano em que comemoramos 40 anos de oficialização como Banda Musical. No dia 10 de setembro nos apresentaremos na Sala São Paulo; e em outubro, no Museu da Casa Brasileira. Será um ano inesquecível, com certeza”, celebra o maestro.

A 48ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão acontece de 1º a 30 de julho, com mais de 80 concertos em Campos do Jordão e na capital paulista.

Foto: Morgana Monteiro