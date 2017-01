Bandido invade residência para roubar produtos de limpeza

Foto: Reprodução/Internet

Marina Aguiar

Um homem foi preso na noite de domingo, 8, após invadir uma residência do condomínio Morada da Praia. O motorista, de 49 anos, tentou furtar diversos produtos de limpeza, mas foi ouvido por uma vizinha que chamou a segurança local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do imóvel reside em Sertãozinho, no interior de São Paulo e não estava na casa. Uma vizinha viu uma movimentação suspeita e acionou os seguranças do condomínio, que encontraram o indivíduo escondido no quintal.

O criminoso alegou que teria ido ao local a serviço, apenas para ligar a bomba da piscina a mando de outra pessoa. No entanto, os seguranças encontraram o alarme e uma das janelas da casa danificados. O homem também havia separado alguns itens do lado externo para levar: um pacote de sabão em pó, um amaciante de roupas, um limpador de carpetes e uma flanela laranja. Além disso, no monte havia um capacete, um chapéu panamá e um DVD player.

O Delegado de Polícia Fabricio Intelizano se convenceu da suficiência de indícios de autoria e materialidade do fato e determinou a prisão em flagrante do indiciado, que será apresentado oportunamente à audiência de custódia da Circunscrição Judiciária de Santos. Os produtos apreendidos não puderam ser devolvidos à vítima, pois não compareceram à Delegacia de Polícia de Bertioga.