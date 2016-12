Bandido invade, rouba e efetua disparo em UPA

Guarujá

Funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Guarujá e um guarda municipal da UPA Rodoviária passaram por momentos de pânico na madrugada de Natal, 25. O ladrão chegou a atirar em direção aos funcionários, mas errou a mira.

A equipe do Samu foi abordada por volta da 1h30 da madrugada, quando saíam da unidade. Portando um revólver, o criminoso obrigou os socorristas a entrarem na guarita, onde estava o guarda municipal. O bandido então ordenou que todos deitassem no chão e exigiu que entregassem seus pertences. Somente foi levado o celular do guarda.

Antes de deixar o local, o ladrão efetuou um disparo em direção aos funcionários, porém, errou a mira e atingiu a parede da guarita, a poucos centímetros da cabeça de um dos socorristas.

Até o momento o bandido não foi preso.