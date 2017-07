Bandidos são capturados na travessia de balsas após assalto à residência

Três bandidos invadiram uma casa em Boraceia e fugiram com o carro da vítima; PM os localizou, por rastreador veicular, na travessia Guarujá-Bertioga

Três criminosos foram capturados após assaltarem uma residência no bairro Boraceia, em Bertioga, na manhã desta terça-feira, 4. Eles roubaram o carro e alguns pertences da vítima e fugiram sentido centro. Felizmente, foram localizados pelas câmeras do Projeto Radar, e pelo próprio rastreador do veículo Hilux/Toyota, e detidos pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, na travessia de balsas entre Bertioga e Guarujá.

A vítima, de 64 anos, mora em Mogi das Cruzes, e vem uma vez por semana para limpar e abrir a casa. “Cheguei por volta de 10h30, abri tudo e sai pra conversar com o vizinho da frente. Foi ele que percebeu os três indivíduos passando. Nós fomos olhar, eu entrei em casa e eles saíram do banheiro com armas. Me tiraram a aliança, o relógio e o celular, até me machucaram no pescoço, está sangrando”, descreveu a vítima, que preferiu não se identificar.

Os indivíduos identificados como Cleidson Natan Santos do Nascimento, 27; Peterson Ribeiro Lopes Santos, 20; e Douglas Santos da Silva, 19, trancaram o homem no banheiro da edícula e fugiram com o veículo que estava na garagem. “Eu comecei a gritar e uma vizinha me soltou, aí nós chamamos a polícia”, explicou a vítima.

A Polícia Militar conseguiu localizar o veículo por meio das câmeras de segurança do Projeto Radar. “O carro passou pelo radar inteligente da rodovia Rio-Santos, próximo à Riviera de São Lourenço, e da avenida Anchieta, no Centro. Posteriormente, o policial que chegou ao local do crime identificou o veículo na balsa pelo rastreador”, explicou o cabo Antonio Carlos.

O veículo foi travado pelo rastreador enquanto os meliantes aguardavam na fila para atravessar a balsa para Guarujá. “Quando nós chegamos na balsa, dois elementos se jogaram dentro d’água e o terceiro foi preso. Nós conseguimos capturar os dois elementos com o auxílio do Corpo de Bombeiros”, disse Carlos.

No carro foram encontrados dois simulacros de pistola 380 e uma pistola 765. O veículo foi devolvido à vítima e os três indivíduos presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia de Bertioga.

Marina Aguiar

Foto: Divulgação/PM

