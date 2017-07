Bando é preso em Santos com R$ 13 mil de contas inativas do FGTS

Acusados recebiam senha de pessoas diferentes pelo celular e repassavam parte do dinheiro ao informante

A Polícia Militar prendeu sete pessoas em Santos pelo saque de mais de R$ 13 mil em contas inativas do FTGS. O flagrante ocorreu na manhã de sábado, 8, após denúncia de um bando suspeito na agência da Caixa Econômica Federal instalada na avenida Afonso Pena.

A quadrilha foi abordada no local e, com ela, foram encontrados R$ 13.260,18 em dinheiro, escondidos em diversas partes do corpo. Todo o valor foi obtido em saques de contas inativas.

Os indiciados confessaram o crime e afirmaram que recebiam senhas de pessoas diferentes pelo celular e faziam saques. Parte do dinheiro ficaria com os flagrados e o restante seria encaminhando ao informante.

O bando foi preso e encaminhado à sede da Polícia Federal, que registrou a ocorrência e ficará responsável pelas investigações.

Capital

No mesmo dia, outro homem foi flagrado realizando saques indevidos do FGTS, em uma agência da Caixa Econômica Federal, no bairro do Mandaqui, na zona norte da capital.

O indiciado foi descoberto também por uma denúncia. O suspeito foi abordado na área de autoatendimento com R$ 750 em dinheiro, além de canhotos de aproximadamente outros 40 saques, realizados durante a semana.

Assim como a quadrilha presa em Santos, o suspeito recebia a senha e dados pessoais das vítimas para fazer a retirada do dinheiro. Ele foi detido e encaminhado para a Polícia Federal da Lapa.

Foto: Divulgação/PM

