Barco desaparecido em 2009 é encontrado com corpo mumificado

O corpo de um aventureiro alemão, desaparecido desde 2009, foi encontrado em um barco à deriva, no extremo oeste de Filipinas, em Barobo. A descoberta foi feita enquanto moradores da região pescavam, a cerca de 65 quilômetros da costa filipina.

Ao se depararem com o iate supostamente abandonado, os pescadores ficaram chocados ao encontrar o corpo de um homem mumificado, inclinado sobre uma mesa em direção a um rádio. A polícia local foi acionada e, depois de entrar em contato com guardas costeiras de diversos países da Ásia e da Europa, constatou-se que o homem mumificado era Manfred Fritz Bajorat, um explorador alemão.

O último contato do homem com um centro de comando de navegações foi feito em 2009, no litoral de Mallorca, na Espanha, aproximadamente 12 mil quilômetros de distância de onde o banco à deriva foi encontrado.

Um legista declarou ao jornal alemão Bild, que de acordo com a posição do corpo, Manfred estava provavelmente pedindo ajuda via rádio, depois de ter sofrido um ataque repentino, como uma parada cardíaca, por exemplo. De acordo com ele, os ventos secos e salgados do alto mar ajudaram a conservar o corpo.