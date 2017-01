Barco escola como opção de turismo

Foto: Marcos Pertinhes

Entre a Serra e o Oceano tem o Nosso Manguezal é o tema da quarta turma do curso de férias promovido pela prefeitura de Bertioga. Os participantes poderão vivenciar a experiência de conhecer este ambiente tão singular, por meio de passeio no barco escola, que irá navegar pelo rio Itapanhaú, no dia 31 de janeiro, das 9 às 12 horas. Para embarcar, basta se inscrever, até segunda-feira, 30, no Viveiro de Plantas ‘Seo’ Leo, localizado na rua Manoel Gajo, 1080. O custo? Apenas um quilo de alimento não perecível, ou um brinquedo em ótimo estado, que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade do município. Mais informações pelo telefone: (13) 3317 4599