Barco naufraga e deixa desaparecido no rio Itapanhaú

Funcionários da Fundação Florestal trabalhavam na área quando houve o naufrágio

Uma embarcação naufragou no rio Itapanhaú na tarde desta segunda-feira, 1º, e deixou uma pessoa desaparecida. O segundo ocupante do barco foi resgatado. As buscas serão retomadas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil na manhã de terça-feira, 2.

O barco, ocupado por funcionários da Fundação Florestal que estavam a serviço na área próxima à ponte, virou após a passagem de uma lancha pelo local. Um dos dois funcionários chegou a margem, no entanto, segundo informações iniciais o tripulante desaparecido não sabia nadar e estava com colete balístico, o que, possivelmente, dificultou a flutuabilidade.

O naufrágio da embarcação de alumínio, de aproximadamente cinco metros, ocorreu por volta das 18 horas. O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionados e realizaram buscas na área, no entanto, devido a baixa visibilidade, elas serão retomadas na manhã de terça-feira.

Foto: Lucas Charga