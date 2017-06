Bertioga será contemplada com academias ao ar livre

Convênio para aquisição da academias será assinado na tarde desta sexta-feira, no Palácio do Planalto. Equipamentos têm previsão de ser instalados nos bairros Chácaras e Indaiá

Bertioga está entre as cidades beneficiadas por convênios esportivos que serão assinados pelo governador Geraldo Alckmin na tarde desta terça-feira, 27. Assim como Guarulhos, Panorama e Queluz, o município será contemplado com academias ao ar livre.

Para Bertioga será liberado R$ 60 mil para dois equipamentos: um no bairro Chácaras (Avenida Tomé de Souza) e outra no Indaiá (rua Gentil Teixeira com rua Aprovada 287 / 288). A verba foi conquistada por uma emenda parlamentar do deputado estadual Estavam Galvão (DEM).

Após a assinatura do governados, a Casa Civil faz a liberação do recurso e destina para o município. Mas para isso, há consultada se a prefeitura tem pendências financeiras e se está regularizada. Após a liberação da verba, o prazo para a compra e instalação dos equipamentos é de um ano.

O secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Gustavo Maiurino, estará presente ao evento para assinatura dos convênios junto aos prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais e demais autoridades, no Palácio dos Bandeirantes.

