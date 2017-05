Bertioga continua a se reorganizar após estragos do vendaval

Último balanço indica que 20 árvores caíram,imóveis foram destelhados e outros pegaram fogo

Em pleno Dia das Mães, o clima foi de pânico e tristeza devido aos estragos causados pelo vendaval que iniciou na madrugada e só terminou por volta das 10 horas de domingo, 14. Nesta segunda-feira, 15, a cidade continuou os trabalhos para se reorganizar.

Entre os prejudicados está a professora Léa Reis Lopes, que teve um cômodo de sua casa incendiado e as demais áreas afetadas pela fuligem. A moradora do Centro falou da possibilidade analisada pelos Bombeiros sobre o que pode ter originado o incêndio: “Disse o bombeiro que, pelos picos de energia, os aparelhos superaqueceram e começaram a pegar fogo, porque o rack é de madeira, então aquilo fez propagar o fogo”.

A professora disse que, por sorte, chegou cerca de uma hora após o início do incêndio, impedindo que atingisse outros cômodos. Quando entrou em contato com os Bombeiros o fogo já estava controlado, no entanto, a recomendação foi de que deixassem a casa aberta e não dormissem no local devido os gases tóxicos. A munícipe entrou em contato com a Elektro, que tem previsão de avaliar a situação em sua casa em até cinco dias.

Vizinho de Léa, Anselmo Aparecido Salomão criticou a demora na retomada dos serviços na rua John Wolters, no Centro, na manhã desta segunda-feira. Ele afirmou que as equipes estiveram no local por volta das 3 horas da manhã, mas não retornaram desde então e somente há funcionamento da voltagem 220. Disse ele: “A gente precisa de energia. Desde ontem sem nada, como vai fazer? São 24 horas já”.

Ao meio-dia, a Elektro informou que ainda haviam mais de 2 mil imóveis na cidade sem energia elétrica, e que , foram mobilizadas todas as equipes da Baixada Santista, engenheiros e especialistas em recomposição de rede que atuaram em vários pontos da cidade. Os bairros mais prejudicados com a queda de árvores sobre a rede elétrica foram: Centro, Vista Linda, Costa do Sol e Indaiá.

De acordo com o último balanço divulgado pela prefeitura, o vendaval causou ao todo: a queda de 15 árvoresna avenida Anchieta, sendo 13 causadas pela ação dos ventos e outras duas que estavam sob risco de queda iminente; a queda de três postes de energia elétrica; uma queda de árvore no bairro Maitinga; a queda de duas árvores e duas casas destelhadas em Boracéia; e mais duas árvores caíram na Vista Linda.

Nesta segunda-feira, 15, um agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente foi até a avenida Anchieta vistoriar as árvores no local.

A assessoria de imprensa da prefeitura de Bertioga não soube informar a velocidade dos ventos durante o domingo. Em Santos, de acordo com a Defesa Civil os ventos atingiram a velocidade máxima de 52 Km/h e as rajadas chegaram a 62 Km/h.

