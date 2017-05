Bertioga enfrentará cidade de Cuba no Dia do Desafio

O Dia do Desafio é coordenado pelo Sesc-SP e será realizado no dia 31 de maio

O Dia do Desafio chega à sua 23ª edição na próxima quarta-feira, 31 de maio. O evento é coordenado pelo Sesc-SP desde 2000 e tem como objetivo promover uma competição saudável entre 3 mil cidades de 18 países. A cidade que fizer com que mais pessoas pratiquem atividade física vence.

Neste ano, Bertioga enfrentará a cidade de Ciego de Ávila, de Cuba. O Sesc-SP prevê uma série de atividades das 0 às 21 horas do dia 31, como caminhadas; passeios ciclísticos; jogos e brincadeiras; recreação para crianças, adultos e idosos; demonstração e vivências de modalidades esportivas tradicionais; além das ações feitas em empresas e atividades praticadas nas escolas e nas academias.

Em Bertioga, as atividades acontecerão das 9 às 17 horas na Praça de Esportes Radicais João Carlos Ferreira Mathias dos Santos e envolvem uma Vivência de Cultura Urbana, com o Instituto Possepar; apresentação esportiva com skatistas profissionais, como Otávio Neto e Diego Garcez; e recreação esportiva com a Extremo Lazer.

Foto: Dirceu Mathias/PMB