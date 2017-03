Clube luta para promover jogos e projetos sociais

O Bertioga Futebol Clube é um dos clubes mais antigos e tradicionais de Bertioga, mas ficou abandonado por cerca de 20 anos. O antigo presidente, João Sudan Neto, faleceu e, com ele, o espírito esportivo do clube. Entretanto, em 2016, seu filho Leandro Sudan trabalhou para regularizar e reerguer a liga.

A documentação está em dia e uma nova diretoria foi instituída; o que falta, agora, são os investimentos para melhorias da associação, como explica Sudan, o novo presidente da agremiação: “Nós temos um campo de futebol ótimo, mas não possuímos um vestiário. Sem o mínimo de infraestrutura não podemos realizar jogos e receber visitantes na nossa casa”.

O clube não têm intenções políticas e, atualmente, usa o espaço para fins recreativos e sociais. “Nós abrimos o bar de vez em quando para arrecadar fundos, e o salão atrás do bar é utilizado para as aulas de jiu-jítsu infantil”. As aulas são ministradas pelo voluntário Everton Santana, o ‘Dentinho’, às terças e quintas-feiras, às 9h30 e às 15 horas. Cerca de 25 crianças participam do projeto. Os irmãos André Luiz e Pedro Henrique Detogni Fernando, de 7 e 5 anos, iniciaram na modalidade para autodefesa. “Eu estou aqui há um mês, mas já fazia jiu-jítsu antes. Estou aprendendo a me defender, a lutar e umas técnicas, também”, explicou o aluno André.

Mas o jiu-jítsu não é a única modalidade a ser desenvolvida pelo clube; no próximo mês, haverá aulas de muay thai. “A gente pretende trazer o futebol propriamente dito e oportunidades para as crianças da comunidade, como música, inglês e avaliação dentária”, destacou Sudan. O clube precisa de patrocinadores e apoiadores; quem puder ajudar deve entrar em contato com Sudan pelo telefone (13) 99770 6332 ou pelo e-mail: bertiogafc@gmail.com.

Páscoa

O clube realizará, em comemoração à Páscoa, um evento beneficente para arrecadação de fundos, no dia 9 de abril. O objetivo é distribuir ovos de chocolate, fazer uma gincana com as crianças e realizar shows ao vivo com os artistas da cidade. “Com isso, a gente vai conseguindo fundos pra melhorar nossa sede”. A sede do Bertioga Futebol Clube fica na rua da Saudade, s/nº, Centro.

Por Marina Aguiar

Foto: JCN