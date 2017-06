Programa Município Verde Azul, de iniciativa do governo do estado,estimula e auxilia as prefeituras na elaboração e execução de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável

Bertioga obteve a primeira pré-certificação do ano do programa Município Verde Azul, de iniciativa do governo do estado, que estimula e auxilia as prefeituras na elaboração e execução de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. O anúncio dos 103 municípios classificados (de um total de 606 inscritos) foi feito na quinta-feira, 6, no auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica(Cemforpe), em Mogi das Cruzes, durante o 1° Encontro Estadual de Pré-Certificação do programa, com a presença do secretário estadual de Meio Ambiente Ricardo Salles.

Bertioga alcançou 47,28 pontos na primeira avaliação – são três no total -, e é preciso somar 80 pontos para a certificação definitiva. As próximas avaliações serão em setembro e dezembro. O município, que já obteve oito certificações, em dez anos de existência do programa, dessa vez se destacou na diretiva biodiversidade, com a primeira colocação estadual. Também apresentou boa colocação na diretiva estrutura e educação ambiental.

O selo Município Verde Azul objetiva medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental, com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. A participação no programa também é um dos critérios de avaliação para a liberação de recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição (Fecop).Este ano, serão destinados R$ 15 milhões ao programa.

Bertioga

Da redação

Foto: Divulgação/PMB