Bertioga recebe 1ª etapa do Estadual de Canoa Havaiana neste domingo

Mais de 120 atletas são esperados na Praia da Enseada, a partir das 9 horas da manhã de domingo

Mais de 120 atletas são esperados para a 1ª etapa do Campeonato Paulista de Va’a, na Praia da Enseada, em Bertioga, neste domingo, 7. A competição contará com seis categorias: masculina, feminina e mista, para a OC1 (individual), OC2 (duplas) e OC6 (seis competidores). A organização é da Associação Bertioguense de Canoagem, em parceria com a Prefeitura de Bertioga.

Para esta prova são oito quilômetros de percurso, com largada às 9 horas, em frente ao Forte São João e retorno no Sesc (ida e volta). O campeonato ocorrerá em três etapas. Nomes de destaque nacional como Cadu Zaidan, Renato Ignácio, Douglas Dias de Freitas e Sara Santos representam a Cidade e são grandes expectativas de medalhas para o domingo de canoa havaiana.

Também competem pelo Município as equipes do Biriquioca Va’a. Na masculina OC6-Open: Diego Bichir, Ismael Cardoso, Tennison Aragão, Marcelo Rocha, Beto Pereira e Glauco Texeira. Os atletas da mista-open são: Elizangela Borteletti, Juliana Piccoli, Tania Brotto, Diego, Ismael e Tennison.

Já na mista-40 estão: Renata de Brito, Elaine Nehme, Débora Monteiro, Beto, Glauco e Marcelo. Ainda, na mista máster-50: Lucas Simões, Maurício Batista, César Signoretti, Cassandra Signoretti, Rosa Maria Bichir e Mirta Batista.

Foto: Gilmar Domingues