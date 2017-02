Bertioga receberá Acessa SP

Bertioga

A prefeitura informou que iniciou uma parceria com o governo do estado para a implantação do programa “Acessa São Paulo”. A previsão é que a iniciativa, com foco na inclusão digital, comece a funcionar na primeira semana de março. O AcessaSP será implantado no Espaço Cidadão do Centro e Boracéia.

As unidades garantem acesso gratuito a serviços públicos oferecidos pelo estado por meio digital. Por exemplo, será possível agendar serviços disponíveis no Poupatempo, como: Nota Fiscal Paulista, consultas do Detran, boletim eletrônico de ocorrência, entre outros. Os postos possuem monitores para orientar e esclarecer dúvidas dos usuários.

As sessões de acesso à internet podem durar 30 ou 60 minutos, conforme a demanda. Para usufruir do serviço é preciso cadastrar-se em uma das unidades. Os menores de 11 anos só podem utilizar o espaço acompanhados por um responsável. O uso da impressora é permitido para serviços de utilidade pública e currículos.

Foto: divulgação/Acessa SP