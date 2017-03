Bertioga registra cinco furtos a interior de veículos no fim de semana

Furtos aconteceram entre sábado e domingo nos bairros Centro, Jardim Raphael e Indaiá

Cinco boletins de ocorrência denunciam os furtos a interior de veículos em Bertioga no fim de semana. Crimes aconteceram entre sábado e domingo (11 e 12) nos bairros Centro, Jardim Raphael e Indaiá.

No centro, dois casos ocorreram em horários próximos na mesma rua no domingo, 12. Os carros estavam estacionados na rua General Osório, próximo ao número 10, no período da tarde e foram invadidos de forma misteriosa. As vítimas perderam documentos, celulares e dinheiro. Outra vítima foi furtada na Praça Vicente Molinari.

No bairro Jardim Raphael, a vítima estacionou o veículo próximo à praia no domingo e, quando voltou, percebeu que o aparelho de som, uma mochila, documentos, cartões e R$ 80 haviam sido furtados.

No Indaiá, o crime aconteceu na tarde de sábado, na avenida Tomé de Souza e foram furtados documentos, cartões e R$ 150 das vítimas.

Foto: Reprodução/Internet