Bertioga retoma trabalhos voltados à revisão do Plano Diretor

Entidades civis têm até 10 de julho para se inscrever a uma vaga na Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor Participado do Município de Bertioga

A prefeitura publicou no sábado, 27, decreto que institui a Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor Participado do Município de Bertioga (CA-PDPBERT). Ela será formada por representantes da prefeitura; Câmara de vereadores; conselhos municipais; sociedade civil-institucional; e da sociedade civil-segmentos (organização pro-moradia, ambiental, micro empreendedor e assistência social), que têm 30 dias para se inscrever, a partir da data da publicação do decreto, no site da prefeitura, ou pessoalmente na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, localizada na rua Luiz Pereira de Campos, 901), das 9 às 16 horas.

De acordo com o decreto, só serão aceitas entidades sem fins lucrativos, que estejam constituídas legalmente. Para a inscrição é necessário apresentar: comprovante de inscrição do CNPJ, ativo há pelo menos seis meses, número de associados, nome do representante legal na eleição e número do documento do representante legal.

A prefeitura terá seis representantes, sendo um suplente e um titular do Gabinete do Prefeito, da Secretaria de Governo e Gestão e da Secretaria de Planejamento Urbano; os representantes do Poder Legislativo serão (suplente e titular) do gabinete da presidência, do gabinete da vice-presidência, e da mesa diretora.

Os conselhos municipais terão membros da Casa dos Conselhos Municipais, do Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente (Condema) e do Conselho Municipal de Habitação. Já as entidades civis institucionais serão: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga (AEAAB); Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP); Faculdade de Bertioga (Fabe); Universidade Paulista – Pólo Bertioga.

O Plano Diretor atual é de 1998 e precisa ser revisado, para, entre outras adequações, atender diretrizes do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001).

Foto JCN