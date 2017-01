Bertioga será contemplada com programa de desenvolvimento infantil

Foto: JCN

Bertioga

A cidade deverá ser contemplada com o Programa Criança Feliz, do governo federal. A iniciativa foi apresentada pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) na quarta-feira, 25.

A diretora do Drads, Jucimara Rodrigues, explica que o programa está em período de adesão por parte dos municípios, que vai até o dia 10 de fevereiro. Ela conta que Bertioga foi contemplada por atender ao critério do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que estabelece índice de implantação do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) acima de três pontos.

A iniciativa, lançada em 5 de outubro pelo governo federal, integrará ações coordenadas em áreas como saúde, assistência social, educação, justiça e cultura. O intuito é estimular desenvolvimento das funções cognitivas, emocionais e sociais na primeira infância.

O Criança Feliz prevê visitas domiciliares semanais para oferecer às famílias mais informação e interação com as crianças, a fim de identificando oportunidades e riscos para o desenvolvimento infantil.

Os municípios que aderirem ao programa serão financiados com R$ 50,00 por indivíduo do público prioritário das visitas domiciliares, conforme o número estabelecido pelo programa.