Rainha do Carnaval de Bertioga é escolhida

A Rainha do Carnaval de Bertioga já foi escolhida. Entre dez participantes, Vanessa Reis, de 24 anos, se destacou e conquistou o título na noite de domingo, 19.

A competição contou também com a definição das princesas do Carnaval deste ano, sendo escolhida Marília Cassiano, como Primeira Princesa, e Bruna Alessandra, Segunda Princesa.

A competição foi realizada na casa de shows Porto do Forte, no Centro, ao som da bateria do Bloco Bisnetos do Cacique.

Participaram do concurso as moradoras: Vanessa Reis, Ana Carolina, Ana Talita, Nara Mineli, Bruna Alessandra, Tamires Gomes, Mariângela Jesus, Marília Cassiano, Laila Nascimento.

Foto: Diego Bachiéga/PMB