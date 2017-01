Bertioga tem mais de R$ 400 mil em fundos no Condesb

Foto: Assessoria de imprensa/Agem

O secretário Estadual de Turismo, Laércio Benko, participou de reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista (Condesb) na manhã desta terça-feira, 24. Durante o encontro foi apresentado o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de 2017, que terá destinação de R$ 1 milhão do Estado, mais contrapartida de R$ 1 milhão dos noves municípios, para projetos nas cidades da Baixada.

Bertioga, por exemplo, contribuirá com 12 parcelas de R$ 1.858.37. A cidade tem no Fundo, para investimentos, R$ 422.428,15. O valor poderá ser solicitado mediante apresentação de projetos para obras de caráter regional. Também foram apresentados aos prefeitos presentes os valores do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE) e a Baixada Santista terá à disposição cerca de R$ 71 milhões.

Benko aproveitou o encontro para propor o Selo Metropolitano de turismo, que irá padronizar as tarifas para ônibus e vans de turismo. A ideia já foi discutida na Câmara Temática de Turismo do Condesb e foi levada à secretaria estadual, que hoje apresentou uma proposta de ferramenta, via web, que possa facilitar o acesso desses grupos de turistas. A proposta voltará a ser discutida na Câmara Temática e depois terá de ser aprovada no Condesb.