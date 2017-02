Bertioguense de 17 anos é aprovado na Academia Barro Branco

Matheus Hiroshi passou na primeira fase do concurso da Academia de Polícia Militar

A carreira militar sempre foi o sonho do jovem Matheus Hiroshi Hayashida Fernandes. Com apenas 15 anos, o aluno dedicado conquistou o primeiro lugar no concurso de redação da Operação Cisne Branco, promovido pela Marinha do Brasil. Hoje, aos 17 anos, foi aprovado na primeira fase da Academia de Polícia Militar Barro Branco e está perto de alcançar seu sonho.

O estudante obteve a nota 78,273, de 100, e ficou em 421º lugar. Quem olha o resultado imagina uma rotina intensa de estudos, mas Matheus nega. “Na verdade, eu fui com o que eu sabia mesmo. Sempre valorizei as aulas dos professores da escola, prestei bastante atenção e foi isso o que me ajudou. Eu não estava estudando muito porque estava pretendendo fazer um cursinho. Aí fiz a prova para testar e ver como era antes de começar a estudar e, para minha surpresa, acabei passando”, brinca.

O próximo desafio é superar os limites de seu corpo para ser aprovado no teste de aptidão física. O treinamento já iniciou; Matheus começou a praticar cross fit, natação e corrida com os irmãos Riesco. “Faço os exercícios específicos do cross fit com o Vagner, e natação e corrida com o Everdan”. A chamada para o teste acontecerá a partir da segunda quinzena de fevereiro.

Caso passe no teste de aptidão física, Matheus seguirá para a inspeção de saúde, avaliação psicológica, avaliação de conduta social e análise de documentos. A academia oferece quatro anos de curso dedicados a formar um oficial apto ao comando de pessoas e à análise e gestão de processos. O curso também prepara os policiais militares para atuar como operadores de direito e o formando pode se formar como bacharel em direito com mais um ano de curso.

Embora tenha sido aprovado em engenharia de controle e automação, na IFSP, e engenharia química, na UNESP, Matheus decidiu cursar a Barro Branco. “Sempre quis a área militar. Meu objetivo principal era o ITA [Instituto Tecnológico de Aeronáutica], que une a carreira militar e engenharia, mas prestei e não passei, teria que me preparar muito mais. Prestei também USP [Universidade de São Paulo] e IME [Instituto Militar de Engenharia], mas não sei. Só de conseguir a Barro Branco está ótimo”, comemorou.

Sobre o período escolar, Matheus revela que teve pouco apoio de colegas. “Apenas dois amigos me incentivavam. Mas os professores do Colégio Saber, onde estudei, sempre acreditaram em mim e me ajudaram muito”.

A mãe do estudante, Luana Nozaki Hayashida, declarou que Matheus sempre foi motivo de orgulho, e a carreira militar vinha sempre em primeiro lugar. “Desde pequeno, ele já mostrava fascínio ao ver os desfiles do Dia da Independência, no Anhembi, e era muito curioso. A internet o ajudou muito a matar a sede de conhecimento”. Emocionada, Luana afirma que está colhendo os frutos que semeou com muito amor e dedicação.

Fotos: Arquivo pessoal

Escrito por Marina Aguiar