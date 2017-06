Bertioguenses ganham campeonato de caratê no Uruguai

O campeonato realizado em Montevidéu contou com a participação de quatro países da América Latina

As irmãs bertioguenses da academia Katsuo Karatê, Catarina e Maria Eduarda Costa Peres, retornaram vitoriosas do Mundialito Shinshukan de Karate e Kobu-Do, realizado em Montevidéu, no Uruguai. Elas conquistaram, respectivamente, o primeiro lugar nas categorias infantil (13 anos) e 15 (mais de 55 quilos), ambas no shiai kumite (combate).

O campeonato aconteceu nos dias 2 e 3 de junho e contou com a participação de quatro países: Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. Esta é a primeira vez que elas participam de uma competição no exterior, e segundo o professor Ticiano Lacerda, a participação foi excelente, apesar do nervosismo. “Elas estão num ritmo muito forte, então demonstraram superioridade nos confrontos. Estou muito feliz com estes resultados, isto prova que estamos no caminho certo nos treinamentos.”

Parte da despesa da viagem foi paga com a arrecadação feita em uma noite de yakissoba, promovida pelos familiares de Catarina e Maria Eduarda, no dia 19 de maio. A mãe das meninas, Gislene Costa de Oliveira, conta que todo o esforço valeu a pena. “Foi uma emoção maravilhosa. Estar lá e ver a alegria no rostinho delas com a vitória é inexplicável. Gostaria de agradecer o professor Ticiano, pela dedicação dele a todos os seus alunos”.

Campeonato Brasileiro

A dupla junta-se aos colegas para a I Fase do Campeonato Brasileiro, no Espírito Santo, iniciada na quinta-feira, 8, e segue até domingo, 11. Esta etapa classifica os quatro primeiros colocados para a final do Campeonato Brasileiro, a ser realizado no mês de outubro, em Salvador.

Os atletas participantes deste ano são Ana Luisa Nogueira (12 anos) e Amanda Sayuri (12), que já foram campeãs brasileiras em 2016; Lawan Senner (sub 12 até 50kg); e Guilherme Willian (sub 21), além das irmãs Costa Peres. De acordo com o professor Ticiano, a expectativa é grande, já que a equipe manteve um treinamento intenso durante a preparação.

Foto: Divulgação