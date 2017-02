Bisnetos de Cacique: Bateria que faz história

Bloco Bisnetos de Cacique desfila neste domingo, 26, a partir das 20 horas

Com 18 anos de tradição, o bloco Bisnetos de Cacique possui a única bateria de escola de samba de Bertioga, com 50 ritmistas. Conhecido ‘Laranjinha’, o fundador Manoel Fernandes, se orgulha de abrir o Carnaval da cidade.

Na sexta-feira, 24, a Corte Carnavalesca, com o Rei Momo, Rainhas e Princesas, entregaram a chave da cidade nas mãos do prefeito Caio Matheus, ao som da bateria da Bisnetos de Cacique, em Vicente de Carvalho.

Já neste domingo, a festa se desloca para a praia, na avenida Tomé de Souza, onde o bloco desfila com a corte carnavalesca e a bateria, a partir das 20 horas. O enredo deste ano é Bertioga do Povo da Antiga e trará a história da cidade. O bloco, aliás, foi criado por meio de muita história, o nome surgiu pela influência do livro A Formação do Povo Brasileiro, de Darci Ribeiro.

Segundo Laranjinha, o livro foi lido durante a Faculdade de Direito de Mogi das Cruzes, onde conheceu Leandro Odilon de Brito, um carnavalesco mogiano. Juntos, eles decidiram fundar um bloco em Bertioga, em 1999, e Brito trouxe a bateria da escola de samba Mocidade do Tietê. Em 2002, o grupo reuniu grandes carnavalescos de extintas escolas de samba da cidade, como Recanto do Pedrão e Simpatia, trazendo o mestre Valter Da Hora e ainda o antigo Rei Momo, Quirino Carneiro.

Quem quiser fazer parte desta história deve comparecer na avenida Tomé de Souza, em frente à Pista de Skate a partir das 20 horas. O bloco segue pela via até a Tenda de Eventos, onde a festa continua com o Baile Carnavalesco

Marina Aguiar

Foto: Dirceu Mathias