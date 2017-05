Blitz autua 16 motoristas no Guarujá no Programa Direção Segura

Blitz da Lei Seca foi realizadas no sábado, 29. Ao todo, 261 condutores fizeram teste do etilômetro

O Programa Direção Segura autuou 16 pessoas em operação de fiscalização da Lei Seca promovida no Guarujá no sábado, 29. Durante a blitz, realizada na Rodovia Ariovaldo de Almeida Viana (SP-061), foram aplicados, ao todo, 261 testes do etilômetro (popularmente conhecidos como bafômetro).

Três condutores foram autuados por embriaguez ao volante e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70 e responder a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Outros 13 motoristas foram autuados por recusa ao teste do bafômetro e receberão as mesmas penalidades indicadas acima.

Foto: JCN