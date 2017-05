Blitze do Direção Segura autua cinco motoristas em Bertioga

Blitze de fiscalização da Lei Seca foram realizadas entre a noite de sexta, 19, e a madrugada deste sábado, 20

O programa Direção Segura autuou seis pessoas em operações de fiscalização da Lei Seca realizadas na cidade de Bertioga entre a noite de sexta, 19, e a madrugada deste sábado, 20. As blitze foram realizadas na avenida Anchieta e, no total, foram aplicados 202 testes do etilômetro (popularmente conhecidos como bafômetro).

Cinco condutores foram autuados por embriaguez ao volante e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70 e responder a processo administrativo junto ao Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Três deles também responderão na Justiça por crime de trânsito por ter apresentado índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro. Se condenados, poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”. Outro motorista foi autuado por recusa ao teste do bafômetro e também será multado e responderá a processo de suspensão da carteira de habilitação.

A ação integra a campanha #FocaNoTrânsito, que o Detran.SP realiza neste mês em parceria com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito para marcar o Maio Amarelo, mobilização internacional de conscientização para a redução de acidentes e mortes no trânsito.

Foto: Reprodução/Internet