Bloco desfila na avenida Tomé de Souza nesta terça-feira, 28

O Projeto Harmonia ocupa o quiosque 2 da Praia da Enseada há 4 anos e, em 2017, envolverá a avenida Tomé de Souza, durante o Carnaval. O grupo montou o bloco Harmonia e desfilará na terça-feira, 28, a partir das 20 horas. “Nós fizemos apenas 150 abadás e lançamos no baile de domingo, 19. Não temos grandes expectativas, queremos nos divertir e envolver o público conosco”, explicou a organizadora Ilza Furquim.

O bloco terá um samba-enredo próprio composto pelos membros do grupo. “Quem escreveu foi a cantora e pianista Wilma e o Olavo Navarro, Vilma Navarro, Maria Izabel Abdala e Sandra Mella puxarão o coro de cima do trio. Eu ficarei no bloco, ajudando na organização”, conta Ilza.

O grupo surgiu para que os amantes da dança de salão pudessem praticar a modalidade todos os domingos, e hoje já conta com quase 200 pessoas. “Nós gostamos de dançar, nos divertir, temos pessoas de todas as idades, pessoas com síndrome de Down, cadeirantes. Queremos envolver a todos e promover a inclusão em um carnaval família”.

O bloco com o apoio da Pousada do Francês, Beach Golden Ótica, Aqua Self Piscinas, Lelami Lanchonete e Acqua Azul.

Escrito por Marina Aguiar

Foto: Dirceu Mathias/PMB