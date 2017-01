Foto: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

Itanhaém

Um morador de Itanhaém acertou, com uma única aposta, os seis números da Mega-Sena e ganhou R$ 28.783.383,17 com o sorteio realizado no sábado, 21.

As dezenas sorteadas no concurso 1.896 foram: 03 – 06 – 14 – 15 – 21 – 25. A quina teve 133 ganhadores e cada vai levar R$ 19.529,58. Outras 7.692 apostas acertaram a quadra e renderão R$ 482,40 a cada.