Bloco carnavalesco de Caruara sairá do supermercado Biguá

A banda Boleiros do Caruara, na área continental de Santos, desfila no próximo domingo, dia 26. A concentração terá início às 14h, em frente ao supermercado Biguá, com saída às 17h em direção ao Portinho. O evento terá animação da bateria da escola de samba Guarujá. A participação é gratuita e o desfile homenageará o ex-presidente da sociedade de melhoramentos do bairro, Alfredinho, que faleceu ano passado.

Foto: Marina Aguiar