Bombeiros homenageados após salvamento

Equipe resgatou duas pessoas que se perderam em passeio de caiaque no mar

O prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior homenageou quatro integrantes da equipe do Corpo de Bombeiros que participaram de um resgate próximo à ilha do Tamanduá, no último sábado, 9. Um almoço foi realizado na sede dos Bombeiros no município para a ocasião.

Duas pessoas que passeavam de caiaque perderam-se no mar. Por volta das 17h50, a equipe de lancha dos Bombeiros foi acionada para fazer a busca e, após aproximadamente três horas de busca, ambos foram resgatados.

Receberam o certificado de Honra ao Mérito o cabo da PM Edilson Faria Monteiro, o cabo da PM Edvaldo Peixoto, o 1º sargento Catarino Ronaldo dos Santos e o 2º sargento Anderson de Moraes.

Aguilar Júnior agradeceu a bravura da equipe de resgate. “Falo com orgulho, muito obrigado, equipe. Essa homenagem é algo simples, mas é um reconhecimento justo do trabalho executado pelos Bombeiros”, afirmou.

Já o Comandante do Subgrupamento dos Bombeiros, capitão João Batista de Castro Rapaci, ressaltou o profissionalismo apresentado. “Esses quatro membros de nossa equipe são experientes e foram excelentes profissionais na busca de quase três horas, e não desistiram até encontrar as pessoas perdidas”.

O sargento Anderson de Moraes falou um pouco sobre o sentimento de salvar vidas. “Toda ocorrência é única. Acreditamos sempre que a pessoa que precisa da nossa ajuda está viva e então vamos ao resgate. Nunca desistimos. Trabalhamos mentalmente para manter a esperança”.

