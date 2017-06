Bonde do Dia dos Namorados circula no domingo

Ainda há ingressos para quem quer surpreender a pessoa amada com um presente diferente, o passeio Para Sempre Namorados, acompanhado de música, petiscos e bebidas

Domingo, 11, véspera do Dia dos Namorados, é dia de surpreender a pessoa amada com um presente diferente. O passeio Para Sempre Namorados será realizado no Bonde Arte, onde os casais vão degustar cardápio de queijos, salame, azeitonas e frios, acompanhados de vinho, suco e água. Para sobremesa será servido um petitgateau. Tudo isso ao som do músico Marquinhus Melodia.

Para a ocasião especial, o bonde ganhará decoração com toque romântico e haverá recepção especial para as mulheres. As saídas para os passeios serão às 14h, 15h, 16h e 17h da Estação do Valongo (Largo Marquês de Monte Alegre s/nº, Valongo).

Os convites individuais estão à venda por R$ 55,00. As reservas devem ser feitas pelo telefone (13) 97402 4515. O passeio temático é uma realização do Buffet Boteco e Festas VIP C&C, com apoio da Secretaria de Turismo.

Foto: Divulgação/Secom Santos