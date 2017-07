Promovido pelo surfista Wiggolly Dantas, campeonato é único evento exclusivamente feminino de surf do Brasil

Wiggolly Dantas apresenta, pelo terceiro ano consecutivo, o único evento voltado ao surf feminino brasileiro profissional. A Praia de Itamambuca, em Ubatuba, será o palco para a apresentação das principais surfistas do país entre os dias 22 a 24 de setembro.

Desta vez, as surfistas estarão divididas em cinco categorias: sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 e PRO. A principal novidade deste ano é a inclusão do Longboard no evento, que terá apenas uma categoria. As inscrições devem ser abertas um mês antes da competição.

Realizado em parceria com a ABRASP (Associação Brasileira de Surf Profissional), o evento sagrou Jackqueline Silva e Silvana Lima como campeãs brasileiras em 2015 e 2016, respectivamente.

Segundo a bicampeã brasileira e irmã de Wiggolly, Suelen Naraísa, essa é mais uma conquista para as mulheres dentro do cenário do surf no país. “A intenção é juntar as forças, longboarders e surfistas juntas para confraternizar, comemorar e intensificar nossa força pela igualdade de gênero dentro do esporte”, afirma Naraísa. Wiggoly figura entre os 34 melhores do mundo e atualmente está de passagem pelo Brasil.

Foto: Divulgação