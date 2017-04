Briga de bar termina em morte no Costa do Sol

Fabrício Pires foi encontrado com várias perfurações de faca na rua SB, no Costa do Sol

Um homem de 35 anos foi morto a facadas na madrugada de sexta-feira, 7, no bairro Costa do Sol. Segundo o boletim de ocorrência, Fabrício Pires, foi encontrado com diversas perfurações pelo corpo e um facão na cintura, na rua SB.

Ainda de acordo com o boletim, populares disseram que a vítima estava em um bar com o agressor quando começaram a discutir, mas depois de algum tempo foram embora e ninguém viu o homicídio. Uma perita e a equipe de homicídios de Santos estiveram no local. O suspeito de homicídio ainda não foi identificado.

Foto: Imagem ilustrativa/Internet